Goldfische illegal ausgesetzt

Sie sind ruhig, brauchen nicht viel Platz und sind schön anzuschauen. Goldfische sind beliebte Haustiere, doch was viele nicht wissen: Die flotten Schwimmer können bis zu 30 Jahre alt werden. Wohin also mit den orange-goldenen Zierfischen, wenn man sich einmal an ihnen sattgesehen hat? Natürlich – freilassen im Biotop, dort können die Fische in der freien Natur ihren Lebensabend geniessen. So könnte es sich auch in Felsberg zugetragen haben. Dort liessen Unbekannte nämlich Goldfische im Biotop beim Besmerstein frei.