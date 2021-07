Nun beginnen die Hundstage

Heute Freitag beginnen die sogenannten Hundstage. Die Phase bis zum 23. August ist in der Meteorologie unter dem Begriff Hundstage bekannt. Es ist meist die Zeit mit den höchsten Jahrestemperaturen in unserem Land. Schaut man in die meteorologischen Jahrbücher der Schweiz, so werden die Hundstage ihrem Anspruch gerecht. Seit der Jahrhundertwende wurde 13 Mal der heisseste Tag des Jahres während den Hunds­tagen verzeichnet, so auch durchgehend von 2017 bis 2020.