Alles in Butter mit der Schoggi und den Gipfeli

Schokolade und Kakaopulver können je nach Kakaoanteil einen hohen Gehalt an Cadmium aufweisen, das bei Menschen Nierenschäden verursachen kann. In gewissen Kakao-Anbauregionen sind die Böden cadmiumhaltig, was eine Anreicherung von Cadmium in den Kakaopflanzen zur Folge hat.