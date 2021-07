Die Prävention der Stadtpolizei wurde persönlich genommen

Die Aufgabe der Stadtpolizei Chur ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Einerseits im Strassenverkehr, andererseits in der Gesellschaft. Damit ist nicht nur das Feststellen und Bearbeiten von begangenen Verstössen gemeint, sondern auch die Präventionsarbeit. Unter Letzteres fällt auch ein Brief, welcher der Stadtpolizist Dominik Bächtold im April an die Hundehalterinnen und Hundehalter der Stadt Chur verschickt hat. Ziel des Schreibens: Hundebesitzer auf ein konfliktfreies Miteinander zu sensibilisieren.