Der «grosse Weisse» ist eröffnet

Er ist 2,2 Kilometer lang und führt mitten durch die Steinwüste um das Parpaner Weisshorn. Die Rede ist vom neuen Trail des Bike Kingdoms Lenzerheide, welcher am Mittwochmorgen eröffnet wurde. Der Trail, welcher offiziell «The Great White» – also «Der grosse Weisse» – heisst, wird seinem Namen nur bedingt gerecht. Er wird in der Schwierigkeitsskala nämlich als «schwarz», sprich schwer bis extrem eingestuft, wie es seitens der Lenzerheide Marketing und Support AG heisst. So sagt auch Marc Schlüssel, Leiter Kommunikation und stellvertretender Geschäftsführer bei der Lenzerheide Marketing und Support AG: «Der Trail ist in der Kategorie schwierig angesiedelt, also nichts für unsichere oder ungeübte Biker.»