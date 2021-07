77 Bombay Street sind verliebt und Gimma singt über Herzschmerz

Mit 15,1 Treffern pro Lied liegt der Crimer klar an der Spitze. Der Ostschweizer hat damit durchschnittlich am meisten Liebeslieder oder zumindest am meisten Liebeswörter pro Lied. Mit Hits wie Brotherlove ist das wohl auch kein Wunder. Auf dem zweiten Platz landet Damian Lynn mit 11,3 Treffern pro Lied, dicht gefolgt von Loco Escrito mit 10,9 Wörtern pro Lied.