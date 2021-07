Die Chronologie einer Unwetterwoche

von Felix Blumer*

Schwere Unwetter hielten die Schweiz fast eine Woche lang in Atem. Zunächst sorgte ein heftiger Gewittersturm in Zürich für grosse Schäden. Ab Dienstag führten die anhaltenden Niederschläge zu Hochwasser an zahlreichen Flüssen und Seen. Unser Kanton war meist nur am Rande betroffen.