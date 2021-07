Der Weinexperte

Walter Fromm wohnt so, wie es sich für einen Rebbaukommissär gehört: in Maienfeld in der Bündner Herrschaft, umgeben von Rebbergen. Von der Terrasse seines nordisch anmutenden Hauses hat man einen herrlichen Blick ins Churer Rheintal. Seit gut einem Jahr berät Fromm Winzerinnen und Winzer, zudem ist er zuständig für den Vollzug der Rebbaugesetzgebung. Der 49-Jährige hat 15 Jahre lang einen biologischen Wingert in der Toskana betrieben, bevor er seinen Vorgänger Hans Jüstrich ablöste und Leiter der Fachstelle für Wein- und Obstbau am Plantahof in Landquart wurde.