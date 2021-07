Die Ferien als persönliche Prüfung

Diese verflixte Butter! Sie klebt an den Händen, obwohl die Finger eiskalt sind. Das Wasser lässt sich kaum herauskneten und die Masse nur schwer in Form bringen. Christof Dietler steht an. Dabei wüsste er, wies geht. Einen Sommer lang hat er die Milch von 86 Kühen auf der Alp Drusa im Prättigau zu Käse, Butter und Ziger verarbeitet. Jeden Arbeitsschritt kannte er aus dem Effeff. Nur ist das 35 Jahre her.