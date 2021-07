Aus diesen Churer Projekten ist nie etwas geworden

Jeder Churer Autofahrer kennt sie, die wohl engste Passage der Stadt. Im Welschdörfli braucht es Fingerspitzengefühl, Geduld und Glück. Glück deshalb, weil viele heimlich hoffen, nicht zeitgleich mit einem Bus oder einem Postauto die schmale Passage zwischen Imbiss und Nachtclub durchzirkeln zu müssen. Die viel befahrene Strecke, welche Chur West mit dem Zentrum verbindet, ist verkehrssicherheitstechnisch eine Katastrophe. An den Wochenendabenden, an denen die Partygänger munter zwischen dem schmalen Trottoir und der Strasse wechseln, ist es gar eine Herkulesaufgabe, die Strecke sicher zu passieren. Bereits 1982 erstellte deshalb das Tiefbauamt erste Konzepte, um den Engpass zu beseitigen. 2001 wollte man gar zwei Gebäude verschieben, um die Strasse zu verbreitern. Dies, wie auch die Ideen, den Verkehr via Brücke über die Plessur oder den Rosenhügel umzulenken, wurden allesamt verworfen. Stand heute? Es ist immer noch unglaublich eng und mühsam. Eine Brücke über die Plessur gibt es inzwischen. Allerdings für den Langsamverkehr.