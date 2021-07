La Punt möchte Schweizer Dorf des Jahres 2021 werden

Die Redaktionen der drei Illustrierten haben zusammen mit prominenten Jurymitgliedern, wie TV-Moderatorin Christa Rigozzi, Musiker Marc Trauffer oder Kochbuchautorin Nadia Damaso, aus den eingereichten Vorschlägen der Leserinnen und Leser die zwölf Dörfer ausgewählt. Wer den begehrten Titel «Das Schweizer Dorf des Jahres 2021» gewinnt, liegt aber in den Händen der Schweizer Bevölkerung, indem sie sich bis zum 30. Juli aktiv an den beiden Votings beteiligt. Das gekürte Sieger-Dorf kann ein Jahr lang den Titel «Das Schweizer Dorf des Jahres» nutzen, um für sich zu werben. Ausserdem wird ein Fest organisiert, zu dem alle Einwohner und Einwohnerinnen des Siegerdorfes eingeladen sind. In einem Brief an die Bevölkerung schreiben Niederegger und Gemeindepräsident Jakob Stieger: «Damit unser Dorf eine Chance hat, sind wir auf die Mithilfe von unseren Einwohnern, Zweitwohnungsbesitzern und weiteren Personen angewiesen. Wir würden uns riesig freuen, wenn so viele Personen wie möglich für La Punt abstimmen würden.»