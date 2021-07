Berggänger besteigt den Mount Everest – aber im Glarnerland

Für viele Berggänger ist es der Traum schlechthin: die Besteigung des 8848 Meter hohen Mount Everest in der Region Khumbu in Nepal. Das Dach der Welt. Lukas Dürst hat ebenfalls 8848 Höhenmeter bewältigt, aber nicht in Nepal, sondern im Glarnerland. Der Riederner hat das sogenannte Everesting für die Mount-Everest-Challenge absolviert. Für diese muss eben die Höhe des Mount Everest absolviert werden, etwa zu Fuss, mit dem Velo oder den Tourenski. Fünfeinhalb Mal hat er zusammen mit Oliver Amann aus Amden den Fronalpstock bestiegen.