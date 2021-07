Der Regen nimmt kein Ende

von Felix Blumer*

In der Nacht auf Dienstag erreichte eine Unwetterfront die Schweiz. Betroffen waren zunächst der Jura und die Region um Egolzwil, dort mit einer Böe von 135 Kilometer pro Stunde. Nach Mitternacht zog eine weitere Gewitterzelle von der Zentralschweiz über die Stadt Zürich und weiter in den Norden des Kantons. In der Stadt Zürich waren am Dienstagmorgen einzelne Strassenabschnitte nicht mehr passierbar.