Seestrasse im Klöntal wohl ab Donnerstag offen

An der Seestrasse im Klöntal kommt die Installation einer Hilfsbrücke gut voran. Je nach Wetterentwicklung kann die Strasse möglicherweise schon am Donnerstag wieder geöffnet werden. Das hat der Kanton Glarus am Montag mitgeteilt.

Aufgrund anhaltender Niederschläge rutschte vergangene Woche ein Teil der talseitigen Böschung der Kantonsstrasse im Klöntal ab. Die Seestrecke vom Rhodannenberg bis zum Vorauen ist deshalb für Fahrzeuge derzeit nicht befahrbar.