Alle drei Bären sind vereint

Die Vergesellschaftung der ehemaligen Zirkusbärin Jambolina in Arosa ist abgeschlossen. Wie das Arosa Bärenland mitteilt, wurde der Schieber des Abtrennzauns am Dienstag geöffnet, sodass sich die drei Bären Jambolina, Amelia und Meimo die Gesamtanlage jetzt teilen können.

Da die Bären ihre Rangverhältnisse in den letzten Wochen bereits geklärt hätten, sei es ein friedliches Nebeneinander. Alle drei Bewohner des Arosa Bärenlandes seien bärentypisch ihren eigenen Weg gegangen. «Sie werden im Sommer zunehmend auf Futtersuche gehen und sich gegenseitig kontrollieren», erklärt Hans Schmid, wissenschaftlicher Leiter des Arosa Bärenlandes, in der Mitteilung. Diese natürliche Herausforderung beschäftige die Bären, und sie helfe ihnen auch, die Verhaltensstörungen hinter sich zu lassen. (so)