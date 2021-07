Regen. Immer nur Regen. Erneut sitze ich in meinem warmen Wohnzimmer und schaue aus dem Fenster hinaus in den Regen. Eigentlich wollte ich fotografieren gehen, aber bei schlechtem Wetter? Was soll man da fotografieren?

Es gibt hauptsächlich zwei Herausforderungen, wenn man bei diesem Wetter fotografieren will. Es ist schwierig, gute Motive zu finden und die Ausrüstung muss vor dem Regen geschützt werden. Durch den Regen entstehen überall Pfützen. Mit der richtigen Perspektive wird die kleinste Pfütze zu einem riesigen Spiegelsee. Aber im Glarnerland sind kaum Pfützen zu finden.

Da ich ein grosser Fan von Reflexionsbildern bin, fotografierte ich letzte Woche in Glarus bei Regen.