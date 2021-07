Der Sommer 2021 lässt uns (noch) im Regen stehen. 

Der Hauptteil des Regens fällt laut dem Wetter-Prognostiker bis am Freitagmorgen. «Am Wochenende folgt sonniges und sommerliches Wetter mit einem kurzen Gewitter-Intermezzo in der Nacht auf Sonntag». In der nächsten Woche regne es vor allem in den ersten beiden Tagen noch einmal stark, dann trocknet es immer mehr ab. Auch wenn das mit dem Regen bald vorbei ist, warnt Rickli: In der Nähe von Gewässern sei in den nächsten Stunden Vorsicht geboten: «Vor allem in Nord- und Mittelbünden besteht mässige Hochwassergefahr, kleinere Flüsse und Seen können lokal über die Ufer treten.» Die Böden seien nicht mehr sehr aufnahmefähig, die Möglichkeit für Murgänge und Rutschungen sei gegeben.