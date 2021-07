Diese Neunziger-Filme bleiben sehenswert

Der Club der Toten Dichter (1990)

Der Lehrer, den wir alle gerne gehabt hätten – John Keating (Robin Williams).

Er weckt an einem Eliteinternat das Interesse seiner Schüler an Literatur und Dichtung, in dem er sie zu Freidenkern erzieht. Dabei wendet er unkonventionelle Lehrmethoden an, die ihm Beliebtheit bei den Studenten verschafft, aber vom konservativen Kollegium nicht gern gesehen werden.