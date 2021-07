Viele Tierquälereien werden nicht angezeigt

Die Stiftung Tier im Recht erfasst alle Daten von Straffällen im Zusammenhang mit Tierquälerei in der Schweiz. Die Stiftung analysiert die Daten, die sie vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) erhält und veröffentlicht jedes Jahr eine entsprechende Statistik. In Graubünden werden laut Rüttimann pro zehntausend Einwohner mehr Tierschutzstrafverfahren durchgeführt als in anderen Kantonen. Das erscheint auf den ersten Blick negativ, das Gegenteil ist aber der Fall, wie Rüttimann erklärt: «Wir gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl von Fällen in allen Kantonen etwa gleich hoch ist. In Graubünden werden jedoch mehr Fälle nachverfolgt.»