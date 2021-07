«Hier bist du einfach Mensch»

Mit kaum wahrnehmbarem Lächeln blickt er aus dem Gemälde an der Wand. Nach Süden sind seine Augen gerichtet, so, wie Domenic Buchli den Kopf richtet, wenn er sich im Zimmer ans geöffnete Fenster setzt, um zu lesen. Die Landschaft hin zum Lukmanier im Blickfeld, den gemalten Karl Borromäus im Rücken, den Kardinal aus Mailand, der 1581 in diesem Raum im Kloster Disentis eine Nacht verbrachte. Bischofszimmer heisst das Gemach seither, «und nicht jeder Gast will es», meint Domenic. Er aber mag den Raum mit dem opulenten Schreibtisch – und eben Karl an der Wand.