Tote an Lachner Drogenparty: Verteidiger fordern Freisprüche

Am Freitag hielten im zweitägigen Prozess um die Drogenparty in Lachen, an der in einem privaten Wohnhaus am 2. August 2020 eine 16-jährige Schweizerin den Tod fand, die Verteidiger der fünf Angeklagten ihre Plädoyers. In seinen Ausführungen erklärte der Verteidiger des Hauptangeklagten, sein Mandant habe die PET-Flasche mit dem tödlichen Morphingemisch allen Party­teilnehmern gezeigt und ihnen verboten, daraus zu trinken.