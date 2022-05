15 neue E-Bike-Ladestationen im Glarnerland

Station um Station ging es voran: Vorgelegt hatte das Bergrestaurant «Leuggelen» ob Nidfurn, darauf folgte das «Zirkus Mugg-Beizli» in Betschwanden. Nun spannt sich das Netz an E-Bike-Ladestationen über das ganze Glarnerland. wie es in einer Mitteilung heisst. So gibt es neu den Strom-Saft im Linthaler «Tierfed», im Braunwalder «Nussbüel» oder im Hotel «Bergführer» in Elm. Gut zehn Ladestationen gab es bereits im Kanton, nun sind dank der IG Bike Glarnerland nochmals 15 dazugekommen.