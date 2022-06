13. Red Bull Alpenbrevet mit Start in Glarus

Wer wird «Miss Alpenbrevet 2022»?

Als Preis gibt es aber im Ziel nicht nur ein Kaltgetränk, sondern dann doch noch drei Preise zu gewinnen. Zum einen gewinnt die Person, welche so nah wie möglich an der durchschnittlichen Fahrzeit aller Teilnehmenden ist. Zum anderen wird die «Gang of the Year» von der Alpenbrevet-Jury gewählt. Hierbei geht es um den Gesamteindruck sowie um die Stimmung, die eine Crew verbreitet. Und last but not least wird das schönste Töffli mit dem Titel «Miss Alpenbrevet 2022» prämiert.

