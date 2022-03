125 Kinder schnuppern «Pfadiluft»

Rund 125 Jungen und Mädchen nahmen am diesjährigen Pfadi-Schnuppertag in Schwanden, Glarus, Näfels und Niederurnen teil. Gemäss einer Mitteilung der Pfadi Glarus war ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Spass und Sport auf die Beine gestellt worden. So konnten die Kinder beispielsweise bei der Pfadi Windegg in Niederurnen einen Geist basteln und sich bei verschiedenen New Games sportlich betätigen.