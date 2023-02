Auch ohne Rag'n'Bone Man: Alles Riesen bei «Art on Ice» in Davos

So, das sollte jetzt das letzte Mal sein, dass wir schreiben: «nach zwei Jahren Coronapause zurück». Im Februar 2020 war «Art on Ice» in Davos gerade noch ungestört über die Bühne gegangen, bevor wenige Tage später das Schlamassel hereinbrach. Im Frühjahr vergangenen Jahres wiederum war die nach eigenen Angaben erfolgreichste Eislaufgala der Welt dann die letzte grosse Veranstaltung im Lande gewesen, die noch den Pandemiebeschränkungen zum Opfer fiel.