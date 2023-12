Giorgia von Albertini: «Man muss beide Füsse auf dem Boden behalten»

Die 1992 in Zürich gegründete Galerie Hauser & Wirth zählt zu den ganz Grossen im Geschäft mit der Kunst. Inzwischen pflegt man an 15 Standorten von New York bis Hongkong die Beziehung zur internationalen Kundschaft. In St. Moritz hat die 31-jährige Giorgia von Albertini vor gut einem Jahr die Stelle der Direktorin übernommen. Aufgewachsen zum Teil im afrikanischen Niger sowie im Domleschg, war sie nach Studien in Zürich und den USA zuvor Mitarbeiterin des Unterengadiner Künstlers Not Vital gewesen.