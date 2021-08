Berset: «Einige Kantone reagierten sehr spät, andere überhaupt nicht»

Nein, Verantwortung zu übernehmen gehört dazu. Es ist die Aufgabe des Bundesrats, die Schweiz und ihre Bevölkerung zu schützen. Nicht nur hinsichtlich der Gesundheit, sondern etwa auch die Wirtschaft. Und ich glaube, wir haben das nicht so schlecht gemacht bis jetzt. Besonders wenn wir sehen, was in anderen Ländern passiert.