Für die Lokomotive von Zimbabwe nach Landquart

Seit über 100 Jahren fahren die meisten Eisenbahnen und auch die Rhätische Bahn (RhB) mit Strom. Etwas, das man in Ländern wie Zimbabwe lange nicht kannte. Erst Anfang der 80er-Jahre hat National Railways of Zimbabwe damit begonnen, einen Teil der Strecke zu elektrifizieren. Und dafür hatte die RhB vor genau 40 Jahren, vom 16. bis 24. Juni 1982, in Landquart Besuch aus Afrika. Die RhB bot einer Gruppe von sechs Lokführern und Instruktoren aus Zimbabwe eine einwöchige Ausbildung mit dem elektrischen Betrieb an: Schulungen, Instruktionen und Fahrübungen. Das sorgte zu dieser Zeit vor allem im Prättigau doch für etwas Aufsehen.