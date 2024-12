Das perfekte Weihnachtsbild: Bitte nicht blitzen 

Aber was ist denn gutes Licht? Oder eben schlechtes Licht? Aebli-Item sagt: «Wenn die Sonne tief am Himmel oder das Licht in der gewünschten Richtung zum Motiv steht, wird das Bild gut.» Wenn die Sonne aber zu hoch und das Licht in die falsche Richtung zum Motiv stehe, sei dies für ein Foto nicht vorteilhaft. Die Profifotografin gibt zu, dass es Übung braucht, um gutes oder schlechtes Licht zu sehen. Verständlich, uns Laien interessiert meistens nur, ob es hell oder dunkel ist.