Weniger Buchungen und höhere Preise in der Bündner Hotellerie

Die Tendenz ist klar: Nach den Coronajahren mit Rekordzahlen an Touristinnen und Touristen aus der Schweiz pendeln sich die Übernachtungszahlen in der Bündner Hotellerie im Bereich der langjährigen Erfahrungswerte ein. Für diesen Sommer heisst dies, dass die Zahl der einheimischen Gäste leicht rückläufig sein dürfte, während bei den Touristinnen und Touristen aus den Fernmärkten in Asien und Nordamerika weiterhin Aufholpotenzial besteht.