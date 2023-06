Im Schlosshotel «Chastè» beginnt eine neue Ära

In der alten Engadinerstube, dem ältesten Raum des «Schlosshotels Chastè», hat Rudolf Pazeller Platz genommen. Arvenholz, viele Fotos und ein grosses Kruzifix in der Ecke prägen die Atmosphäre in der «stüva». Pazeller betrachtet die Blätter mit der Chronologie des Gasthauses, die vor ihm auf dem Tisch liegen. Diese werden künftig jede Woche, jeweils am Donnerstagabend, an die Gäste der Jubiläumsabendessen verteilt. Fünf Gänge werden serviert, alle wie anno dazumal, doch mit heutiger Kochmethode, hergestellt. Pazeller lächelt. «Es wird einen langen Tisch mit maximal 12 Gästen geben.