Luca Maurizio: «Ich möchte ein Märchen erzählen, hinter dem sich die ökologische Diskussion versteckt» 

von Maya Höneisen

Auf wundersame Weise geraten die beiden Kinder Gianni und Lisa auf einen Zauberteppich. Mit ihm fliegen sie über Felder, Wiesen, Bergketten, die Wüste und bis ans Meer. Unterwegs treffen sie Tiere in Not, die der Zauberteppich mitnimmt. In seinem Kinderprogramm «Der Zauberteppich» erzählt Luca Maurizio auf der Bühne und in einem dazu erschienenen Kinderbuch von der Reise der beiden Kinder. Premiere und Buchvernissage finden am Donnerstag im Theater Klibühni in Chur statt.