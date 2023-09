Kaufmann zelebriert auf «En liaba Gruass» offen den Weltschmerz

von Simon Ambühl

Spoiler Alert: Ich fühle mich weder angegriffen noch beleidigt, obwohl «En liaba Gruass» hier euphemistisch für «Figg di» steht. Liegt es vielleicht daran, dass einige Menschen im Verlaufe der Evolution sich aneignen konnten, nicht alles so persönlich zu nehmen, oder vielmehr an Reto Kaufmanns charmanter Verschleierungstaktik? So dürfte auch die Cancel Polizei nichts zu hüsteln haben.