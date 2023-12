Die Crestasee Skiffle Band wäscht mit Musik den Staub des Alltags von der Seele

von Cornelius Raeber

Die fünf Herren sitzen in ihrem Übungs­lokal in Chur. «Und, wo beginnen wir heute?», fragt Gitarrist Gian A. Courtin. Heinz P. Jenny am Banjo ist für die alphabetische ­Variante, so hat er auch seine Setliste geordnet. Jenny ist so etwas wie der «musikalische Direktor» des Quintetts, das sich, in Erinnerung schöner Stunden an selbigem See, Crestasee Skiffle Band nennt. Darum wird es alphabetisch. «Ain’t no sunshine», singt Jenny mit milder Stimme – und das nach einem sonnenklaren Wintersonntag.