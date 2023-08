Der junge Giacometti sorgt für eine Sensation in Chur

Die Vorhersage ist nicht schwierig: Mit dieser Ausstellung wird das Bündner Kunstmuseum in Chur international von sich reden machen. Nicht nur die Kunstexperten dürften sich verwundert die Augen reiben, was hier geboten wird. Die Schau, die von morgen Samstag bis zum 19. November zu sehen ist, wird auch das breite Publikum begeistern. Dass es Alberto Giacometti ist, mit dem Museumsdirektor Stephan Kunz wiederum ein solcher Coup gelingt, ist nicht verwunderlich. Der 1901 in Stampa geborene und 1966 in Chur gestorbene Bündner ist schlichtweg ein Superstar der Kunst.