Graubünden feiert 175 Jahre Bundesverfassung

Gestartet werden die Feierlichkeiten mit der Eröffnung der Ausstellung «Graubünden und die Bundesverfassung» am 30. August im Grossratsgebäude in Chur. Visualisierungen erinnern daran, was die Einführung der Bundesverfassung für Graubünden bedeutete und wie sich der Bergkanton in den jungen Schweizer Bundesstaat integrierte. Die Ausstellung ist während der August-, Oktober- und Dezembersession des Grossen Rats jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr öffentlich zugänglich.