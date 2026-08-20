GZSZ-Abschiedswelle 2026: Diese Stars haben den Kiez verlassen

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Bei GZSZ mussten die Fans 2026 bereits von mehreren bekannten Gesichtern Abschied nehmen. Einige Figuren starben sogar den Serientod. Diese Darsteller haben den Kiez verlassen.

Für Fans von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ist 2026 bislang ein Jahr voller Veränderungen. Innerhalb weniger Monate verschwanden gleich mehrere Figuren aus dem Berliner Kiez – und einige von ihnen dürften endgültig nicht mehr zurückkehren.

Maria Wedig: Nina verlässt GZSZ nach neun Jahren

Einer der grössten GZSZ-Abschiede des Jahres betrifft Maria Wedig. Seit 2017 spielte sie Nina und gehörte damit neun Jahre zum festen Ensemble der RTL-Serie.

Im August 2026 endete ihre Zeit im Kiez. Nachdem Nina die Verantwortung für die Tötung von Zoe und Carlos übernommen hatte, musste sie ins Gefängnis. In ihrer letzten Folge verabschiedete sie sich per Videobotschaft von ihren Freunden und ihrer Familie, bevor sie in eine andere Haftanstalt verlegt wurde.

Besonders bitter für Fans: Wedig hätte offenbar gerne weitergemacht. Wie die Schauspielerin später öffentlich erklärte, kam die Entscheidung über ihren Abschied nicht von ihr selbst.

Lara Dandelion Seibert: Zoe stirbt den Serientod

Auch für Lara Dandelion Seibert war 2026 bei GZSZ Schluss. Seit 2023 verkörperte sie Zoe und entwickelte sich mit ihrer unberechenbaren Art zu einer der auffälligsten Figuren der vergangenen Jahre.

Im April folgte dann das endgültige Aus: Zoe starb den Serientod. Für die Schauspielerin war der Abschied emotional. Eine Rückkehr ihrer Figur ist damit – anders als bei vielen klassischen Soap-Ausstiegen – praktisch ausgeschlossen.

Lara Dandelion Seibert erzählte aber in einem Podcast wer ihre Lieblingsschauspieler bei GZSZ sind.

Patrick Fernandez: Auch Carlos musste GZSZ verlassen

Wenig später traf es den nächsten bekannten Darsteller. Patrick Fernandez verabschiedete sich nach rund dreieinhalb Jahren von GZSZ.

Auch seine Figur Carlos Lopez starb 2026 den Serientod. Der Abschied ging Fernandez selbst nahe: Bei den Dreharbeiten zur Beerdigung seiner eigenen Serienfigur wurde ihm nach eigener Aussage erst richtig bewusst, dass seine Zeit bei GZSZ tatsächlich endet.

Anne Menden: Emily legt 2026 nur eine Pause ein

Ein bekanntes Gesicht fehlte 2026 ebenfalls zeitweise – allerdings aus einem völlig anderen Grund.

Anne Menden verabschiedete sich als Emily vorübergehend aus dem Kiez, weil die Schauspielerin in Babypause ging. Anders als bei Nina, Zoe und Carlos handelt es sich hierbei aber nicht um einen endgültigen GZSZ-Ausstieg.

Auch John verlässt GZSZ – allerdings erst 2027

Und die Veränderungen im GZSZ-Cast sind noch nicht vorbei. Im Mai 2026 gab RTL bekannt, dass Felix von Jascheroff nach 25 Jahren als John Bachmann aussteigen wird. Seinen letzten Auftritt hat er allerdings erst 2027.

Von Jascheroff verlässt GZSZ nach Angaben von RTL auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Projekten zuzuwenden. Damit steht den Fans nach den zahlreichen Abschieden des Jahres 2026 bereits der nächste besonders grosse Einschnitt bevor.



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