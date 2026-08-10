GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi ist wieder schwanger – was wird aus Laura?

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Babyglück bei GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi und Tom Beck: Das Schauspielerpaar erwartet sein drittes gemeinsames Kind. Doch was bedeutet das für ihre Rolle als Laura?

Schöne Nachrichten aus dem GZSZ-Kosmos: Chryssanthi Kavazi und ihr Ehemann Tom Beck erwarten erneut Nachwuchs. Für das Schauspielerpaar ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Die beiden sind bereits Eltern eines Sohnes, der 2019 geboren wurde, und einer Tochter aus dem Jahr 2024. Für die Fans der Daily Soap wirft die Nachricht gleichzeitig eine spannende Frage auf: Wie geht es mit Laura bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» weiter?

Chryssanthi Kavazi kehrt zunächst ans GZSZ-Set zurück

Einen sofortigen Abschied von Laura müssen die Fans offenbar nicht befürchten. Nach ihrem Urlaub soll Chryssanthi Kavazi Mitte August zunächst wieder ans GZSZ-Set zurückkehren.

Dort wird die Schauspielerin noch mehrere Monate vor der Kamera stehen. Erst danach ist eine Babypause geplant. Die Zuschauer dürften Laura Bachmann somit noch eine ganze Weile im Kiez erleben.

Wie geht es mit Laura und John bei GZSZ weiter?

Umso spannender dürfte für GZSZ-Fans werden, welche Geschichte sich die Autoren für Laura einfallen lassen. Schliesslich steht auch bei ihrem Serien-Ehemann John Bachmann (Felix von Jascheroff) eine Veränderung bevor. Er wird GZSZ nach 25 Jahren verlassen.

Damit könnten auf eines der bekanntesten GZSZ-Paare in den kommenden Monaten bewegte Zeiten zukommen. Wie Lauras bevorstehende Babypause in der Serie erklärt wird, bleibt vorerst offen und ist für alle Fans eine spannende Zeit. Aktuell haben sie ihre Ruhe, denn Zoe ist nicht mehr da, die ihnen das Leben schwer macht. Laura wird nicht mehr verdächtigt und sie können ihr Leben mit Clara geniessen.

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