Unterhaltung

Toni kommt bei GZSZ einfach nicht zur Ruhe. Selbst ein schöner Abend mit Maren und Lilly endet für sie mit einer bitteren Erkenntnis: Sie muss weg – und zwar weit.

Eigentlich soll es für Toni ein unbeschwerter Abend werden. Gemeinsam mit Maren und Lilly verbringt sie eine schöne Zeit. Anschliessend geht es für die drei noch ins Mauerwerk. Doch dort wird Toni erneut von dem eingeholt, was sie eigentlich hinter sich lassen möchte.

Im Mauerwerk kippt Tonis Stimmung

Als Matilda und Erik im Mauerwerk auftauchen, ist es mit Tonis guter Stimmung vorbei. Sie möchte nur noch nach Hause.

Für Toni wird immer deutlicher, dass Abstand allein offenbar nicht ausreicht. Egal, wohin sie in Berlin geht, sie hat das Gefühl, dass sie von ihrer Vergangenheit und den Ereignissen verfolgt wird. Egal, ob es von Nina, Erik oder Jessi kommt, sie kommt einfach nicht zur Ruhe.

Am nächsten Morgen spricht sie mit Lilly und Alicia darüber, wie es für sie weitergehen soll.

Toni will nur noch weg

Dabei wird klar, wie sehr die Situation Toni inzwischen beschäftigt. Sie möchte weg – und nicht einfach nur für ein paar Tage Abstand gewinnen.

Toni will richtig weit weg.

Für Lilly und Alicia bedeutet das eine überraschende Entwicklung. Denn Tonis Wunsch könnte auch Konsequenzen für ihr Leben in Berlin und ihr Umfeld haben.

Ob sie ihren Plan tatsächlich umsetzt und wohin es Toni ziehen könnte, bleibt zunächst offen. Nachdem man dachte, sie fühlt sich wieder wohl mit ihrem Job und es geht bergauf, wird sie von der Vergangenheit wieder eingeholt und braucht ein neues Umfeld.