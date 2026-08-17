Nach ihrem GZSZ-Aus verrät Zoe-Darstellerin Lara Dandelion Seibert ihre Lieblingsfigur

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Bei GZSZ waren Zoe und Laura erbitterte Gegnerinnen. Nun verrät Zoe-Darstellerin Lara Dandelion Seibert, welche Figuren sie am liebsten mag – und sorgt mit ihrer Nummer eins für eine Überraschung.

Zoe Vogt hat während ihrer Zeit bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» nicht gerade wenige Feinde gesammelt. Umso überraschender ist, welche GZSZ-Figur Lara Dandelion Seibert persönlich besonders gerne mag. Im «First Look»-Podcast stellte sich die ehemalige Zoe-Darstellerin einem Ranking verschiedener GZSZ-Charaktere und musste sich entscheiden, wer bei ihr ganz vorne landet.

Yvonne und Jo landen bei Lara Dandelion Seibert ganz vorne

Im Ranking schafft es Jo Gerner weit nach vorne. Die von Wolfgang Bahro gespielte GZSZ-Legende landet bei Seibert auf dem zweiten Platz.

Noch höher stuft sie Yvonne Bode ein. Die von Gisa Zach gespielte Figur sichert sich im Ranking zunächst den ersten Platz.



Damit stehen zwei Figuren ganz vorne, die seit Jahren eine wichtige Rolle im GZSZ-Kosmos spielen. Doch nach dem eigentlichen Ranking folgt im «FirstLook»-Podcast noch eine Aussage von Seibert, die für Fans wesentlich überraschender sein dürfte.



Ausgerechnet Laura ist Zoes eigentliche Nummer eins

Denn die Schauspielerin macht anschliessend deutlich, dass Laura Bachmann für sie persönlich eigentlich auf Platz eins gehört. Damit entscheidet sie sich ausgerechnet für jene Figur, mit der sich Zoe bei GZSZ einen erbitterten Konkurrenzkampf lieferte.

Die beiden Figuren standen sich immer wieder als Gegenspielerinnen gegenüber und machten sich gegenseitig das Leben schwer. Abseits der Rollen sieht das offenbar ganz anders aus.

« War meine Gegenspielerin, aber geile Rolle»

Für Seibert steht Laura trotz des zuvor aufgestellten Rankings ganz oben. Damit landet ausgerechnet Zoes grosse Rivalin auf dem persönlichen ersten Platz ihrer Darstellerin.

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