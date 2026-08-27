GZSZ-Star Schlönvoigts Ex wagt einen Neuanfang – jetzt sucht Hanna Weig im TV die Liebe

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Hanna Weig wagt sich wieder auf Partnersuche – und diesmal vor laufenden Kameras. Die Ex-Frau von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt zieht bei «Love Island VIP» ein.

Bekannt wurde Hanna Weig vielen auch durch ihre Ehe mit GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt. Danach sorgte ihr Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen – unter anderem wegen US-Superstar Jason Derulo. Nun schlägt die 29-Jährige ein neues Kapitel auf.

Schlönvoigts Ex zieht bei «Love Island VIP» ein

RTL hat den Cast der neuen «Love Island VIP»-Staffel jetzt offiziell bekannt gegeben. Insgesamt ziehen 20 Singles auf die Liebesinsel. Unter ihnen befindet sich auch Hanna Weig.

RTL stellt ihren Einzug besonders heraus und verweist dabei auf ihre Vergangenheit mit GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt sowie die Schlagzeilen um US-Sänger Jason Derulo.

Für Weig bedeutet die Teilnahme einen Schritt in eine für sie neue TV-Welt: Statt nur als Influencerin, Model und prominente Ex-Partnerin in Erscheinung zu treten, wird sie nun selbst Teil eines Reality-Datingformats.

Hanna Weig ist Teil der neuen Staffel «Love Island VIP». Bild: RTLZWEI / Magdalena Possert

Hanna Weig war mit GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt verheiratet

Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt waren mehrere Jahre ein Paar. 2018 heirateten die beiden. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Im Herbst 2022 machten Weig und der GZSZ-Darsteller ihre Trennung öffentlich.

Schlönvoigt gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Er spielt in der RTL-Serie Philip Höfer. Auch nach der Trennung blieben Hanna Weig und der Schauspieler durch ihre gemeinsame Tochter miteinander verbunden.

Danach sorgte Hanna Weig mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen

Nach dem Ende der Ehe geriet auch Weigs neues Liebesleben immer wieder in die Öffentlichkeit. 2023 wurde eine Beziehung mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini bekannt, der zuvor auch durch seine Verbindung mit Moderatorin Michelle Hunziker für Schlagzeilen gesorgt hatte. Die Beziehung hielt allerdings nicht lange.

Später wurde Hanna Weig mit einem noch bekannteren Namen in Verbindung gebracht: US-Superstar Jason Derulo. Nun begibt sie sich bei «Love Island VIP» erneut auf die Suche nach einem passenden Partner.

Bei «Love Island VIP» wartet eine Premiere

Auch die neue Staffel selbst unterscheidet sich von den bisherigen Ausgaben. Erstmals treffen bei «Love Island VIP» bekannte Realitystars auf Singles, die zuvor noch nie Teil einer Reality-TV-Show waren.

Neben Hanna Weig gehören unter anderem Bachelor Martin Braun, Dschungelcamp-Star Eva Benetatou, Jannik Kontalis und Camelia Minicuta zum Cast. Auch frühere «Love Island»-Kandidaten wie Paco Herb und Tim Kühnel kehren auf die Liebesinsel zurück.

Damit dürften in der Villa sowohl erfahrene Reality-TV-Gesichter als auch komplette Neulinge aufeinandertreffen und für Furore sorgen.

Wann startet «Love Island VIP»?

Bis die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen können, bei wem es tatsächlich funkt, dauert es noch einige Wochen. Die neue Staffel von «Love Island VIP» startet am 23. September 2026.

Dann wird sich zeigen, ob Hanna Weig nach den Beziehungen und Schlagzeilen der vergangenen Jahre auf der Liebesinsel tatsächlich einen neuen Partner findet.

Auf RTL+ kannst du die Folgen schon vorab streamen.