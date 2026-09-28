Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» kommen und gehen regelmässig neue Gesichter. Einige Schauspielerinnen und Schauspieler gehören allerdings schon seit Jahrzehnten zum Berliner Kiez. Allen voran Wolfgang Bahro: Bereits 1993 stand er erstmals als Jo Gerner vor der GZSZ-Kamera. Aber auch Ulrike Frank, Felix von Jascheroff, Anne Menden und Jörn Schlönvoigt begleiten die Serie schon seit mehr als zwei Jahrzehnten.
Wolfgang Bahro spielt Jo Gerner seit 1993
Den Anfang macht das wohl bekannteste GZSZ-Urgestein. Wolfgang Bahro hatte 1993 seinen ersten Auftritt als Jo Gerner.
Gerner erschien erstmals in Folge 185. Damals trat er noch als Anwalt Professor Dr. Hans-Joachim Gerner auf. Aus einer zunächst deutlich kleineren Rolle entwickelte sich eine der prägendsten Figuren der gesamten Serie. Bahro ist heute der einzige Schauspieler aus dieser frühen Phase, der weiterhin regulär zum GZSZ-Cast gehört.
Jo Gerner (Wolfgang Bahro) im Jahr 1995:
Inzwischen spielt Bahro die Rolle seit rund 33 Jahren. Aus dem häufig skrupellosen Anwalt und Geschäftsmann wurde über die Jahrzehnte zugleich eine zentrale Familienfigur der Serie. Besonders seine Beziehungen zu Katrin und Tochter Johanna bestimmen Gerners Geschichten bis heute.
Ulrike Frank gehört seit mehr als 20 Jahren zu GZSZ
Auch Ulrike Frank ist aus GZSZ kaum noch wegzudenken. Als Katrin Flemming gehört sie seit 2002 beziehungsweise – nach einer Unterbrechung – seit 2004 dauerhaft zum Cast. Sie ist eng mit Jo Gerner, da sie die gemeinsame Tochter Johanna haben und sehr vertraut miteinander sind.
Katrin entwickelte sich in dieser Zeit zu einer der wichtigsten Figuren der Serie. Ihre Verbindung zu Gerner reicht dabei weit über geschäftliche Auseinandersetzungen hinaus: Die beiden haben mit Johanna eine gemeinsame Tochter und waren zeitweise miteinander verheiratet. Auch Katrin ist seit Jahren fester Bestandteil von GZSZ und kaum mehr wegzudenken. Vor allem aktuell beobachten alle GZSZ-Fans mit Spannung die Geschehnisse rund um sie und Richard Kaltenbach.
So sah Anne Menden zu Beginn ihrer GZSZ-Zeit aus
Anne Menden feierte am 5. Oktober 2004 ihren ersten Auftritt als Emily. Die Schauspielerin war damals 19 Jahre alt. Gleichzeitig startete Jörn Schlönvoigt als Emilys Zwillingsbruder Philip bei GZSZ.
Auch Emily selbst hat sich stark verändert. Aus der jungen und häufig impulsiven Serienfigur wurde unter anderem eine Mutter und Geschäftsfrau. Aktuell beschäftigt sie bei GZSZ vor allem ihre Arbeit in der Agentur – und der ständige Clinch mit Julian. Wird aus Emily und Julian das neue GZSZ-Paar? Es bleibt mit Spannung zu verfolgen.
Auch John Bachmann ist seit 2001 dabei
Ein weiteres langjähriges Gesicht ist Felix von Jascheroff. Seine erste Szene als John Bachmann wurde im Juli 2001 in Folge 2277 ausgestrahlt.
Damit gehört auch er seit rund 25 Jahren zur GZSZ-Geschichte, wenn auch mit Unterbrechungen. Seine Zeit im Kiez nähert sich allerdings dem Ende: Von Jascheroff hat seinen Ausstieg auf eigenen Wunsch angekündigt und wird GZSZ 2027 verlassen.
Diese GZSZ-Stars sind ebenfalls seit vielen Jahren dabei
Neben Gerner, Katrin, Emily und John gibt es noch weitere Schauspieler, die das Gesicht der Serie seit langer Zeit prägen.
Jörn Schlönvoigt spielt Philip seit 2004, Eva Mona Rodekirchen ist seit 2010 als Maren dabei und Iris Mareike Steen ebenfalls seit 2010 als Lilly. Felix van Deventer kam 2014 als Jonas hinzu, Niklas Osterloh spielt Paul seit 2016 und Chryssanthi Kavazi ist seit 2017 – mit Unterbrechungen – als Laura zu sehen.
Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Start von GZSZ haben sich damit nicht nur der Kiez und seine Geschichten verändert. Auch einige der bekanntesten Darsteller begleiten die Zuschauer mittlerweile durch einen beträchtlichen Teil ihres Lebens.