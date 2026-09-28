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Einige GZSZ-Stars stehen seit mehr als 20 Jahren vor der Kamera. Alte Aufnahmen zeigen, wie sehr sich Wolfgang Bahro, Anne Menden, Ulrike Frank und Co. verändert haben.

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» kommen und gehen regelmässig neue Gesichter. Einige Schauspielerinnen und Schauspieler gehören allerdings schon seit Jahrzehnten zum Berliner Kiez. Allen voran Wolfgang Bahro: Bereits 1993 stand er erstmals als Jo Gerner vor der GZSZ-Kamera. Aber auch Ulrike Frank, Felix von Jascheroff, Anne Menden und Jörn Schlönvoigt begleiten die Serie schon seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Wolfgang Bahro spielt Jo Gerner seit 1993

Den Anfang macht das wohl bekannteste GZSZ-Urgestein. Wolfgang Bahro hatte 1993 seinen ersten Auftritt als Jo Gerner.

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Gerner erschien erstmals in Folge 185. Damals trat er noch als Anwalt Professor Dr. Hans-Joachim Gerner auf. Aus einer zunächst deutlich kleineren Rolle entwickelte sich eine der prägendsten Figuren der gesamten Serie. Bahro ist heute der einzige Schauspieler aus dieser frühen Phase, der weiterhin regulär zum GZSZ-Cast gehört.

Jo Gerner (Wolfgang Bahro) im Jahr 1995: