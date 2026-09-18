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Abschied bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»: Nina Ensmann verlässt die RTL-Serie nach vier Jahren. Nun steht fest, wann sie zum letzten Mal zu sehen ist und was aus Jessica wird.

Für die Fans von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» steht der nächste Abschied an: Nina Ensmann verlässt die Daily Soap. Das hat RTL am Freitag, 18. September, offiziell bekannt gegeben. Seit 2022 verkörpert die Schauspielerin die Krankenschwester Jessica Reichelt. Nun endet ihre Zeit auf dem Berliner Kolle-Kiez.

Nina Ensmann verlässt GZSZ: Das ist ihre letzte Folge

Am Donnerstag, 1. Oktober 2026, ist Nina Ensmann zum letzten Mal als Jessica bei RTL zu sehen. Die Folge läuft wie gewohnt um 19.40 Uhr. Abonnenten von RTL+ können den Abschied bereits eine Woche zuvor sehen.

Ensmann gehörte seit September 2022 zum GZSZ-Ensemble. In dieser Zeit entwickelte sich Jessica von einer zunächst eigensinnigen jungen Frau zu einer Figur, die zunehmend Verantwortung übernimmt.

Für die Schauspielerin endet mit dem Ausstieg auch persönlich ein Lebensabschnitt.

Darum verlässt Nina Ensmann die Serie

Im Interview mit RTL beschreibt Ensmann den Abschied als «wahnsinnig schwer». Nach vier Jahren beginne für sie nun aber eine neue Zeit.

Besonders die enge Zusammenarbeit mit dem Team werde ihr fehlen. Bei einer ihrer letzten Szenen mit Lars Pape, der Jessicas Vater Michi spielt, wurde es emotional: Beide hätten bereits während der Probe geweint, erzählt die Schauspielerin.

Ensmann verabschiedet sich nicht nur vom GZSZ-Set, sondern auch von Berlin. Die gebürtige Münsteranerin zieht zurück in die Nähe ihrer Familie ins Rheinland. Welche Schauspielprojekte als Nächstes anstehen, hat sie in dem Interview noch nicht konkret angekündigt.

So endet Jessicas Geschichte bei GZSZ