GZSZ-Aus von Nina war nicht freiwillig – Maria Wedig spricht über den «Schock»

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Neun Jahre lang spielte Maria Wedig Nina Ahrens bei GZSZ. Nun macht die Schauspielerin öffentlich: Ihr Abschied war nicht freiwillig – die Produktion traf die Entscheidung.

Für alle GZSZ-Fans war Nina Ahrens die letzten Wochen und Monate eine der wichtigsten Figuren in der Serie. Die Auflösung um den Tod von Zoe und Carlos, Ninas Geständnis und schliesslich ihre Verlegung in eine andere Haftanstalt führten zum emotionalen Abschied der langjährigen Rolle.

Maria Wedig wollte GZSZ nicht freiwillig verlassen

In einem Instagram-Statement machte die 42-Jährige deutlich, dass die Entscheidung nicht von ihr ausging. Nach neun Jahren GZSZ zu verlassen, sei nicht ihre Entscheidung gewesen und mache sie sehr traurig. Gleichzeitig blickte sie dankbar auf ihre Zeit bei der Serie und die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen zurück.

Noch ausführlicher sprach Wedig im Podcast «Muttivierend ehrlich», den sie gemeinsam mit Toni-Darstellerin Olivia Marei betreibt, über die Hintergründe ihres Ausstiegs.

Demnach erfuhr sie bereits im November 2025, dass ihr Vertrag nicht verlängert werden würde. Eigentlich wäre dieser erst Ende Mai 2026 ausgelaufen. Wedig beschrieb die Nachricht als einen «Schock». Sie wäre gerne weiterhin Teil von GZSZ geblieben.

Auch Ninas Ende hätte sich Maria Wedig anders gewünscht

Nicht nur der Abschied an sich kam für Maria unerwartet. Auch für ihre Rolle Nina hätte sich die Schauspielerin offenbar ein anderes Ende vorstellen können.

Nach dem Doppelmord an Zoe und Carlos stellte sich Nina der Polizei. Ihre Geschichte endete schliesslich im Gefängnis und mit der bevorstehenden Verlegung in eine Haftanstalt mit psychologischer Betreuung.

Wedig erklärte im Podcast, dass sie sich für ihre Figur ein schöneres Ende gewünscht hätte. Selbst ein deutlich unspektakulärerer Abschied wäre für sie offenbar eine Alternative gewesen.

Gleichzeitig bekam die Schauspielerin ausgerechnet zum Ende ihrer GZSZ-Zeit eine besonders anspruchsvolle Geschichte. Auch das löste bei ihr gemischte Gefühle aus: Solche schauspielerischen Möglichkeiten hätte sie sich nach eigenen Angaben bereits früher gewünscht.

Nach neun Jahren endet die Geschichte von Nina

Maria Wedig stiess 2017 zum GZSZ-Cast und verkörperte Nina rund neun Jahre lang. Ihre Figur entwickelte sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil des Kiezes und war eng mit Figuren wie Toni, Luis, Maren, Yvonne und Michi verbunden.

Mit der Mordgeschichte um Zoe und Carlos bekam Nina zum Abschied noch einmal eine der zentralen Storylines der Serie. Eine Rückkehr ist durch das Gefängnis-Ende erzählerisch zumindest nicht grundsätzlich ausgeschlossen – angekündigt ist eine solche derzeit allerdings nicht.

Die letzten Folgen von Nina bei GZSZ kannst du bei RTL+ anschauen.