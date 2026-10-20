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Aktuelle Rückrufe bei Migros, Lidl, Aldi und mehr | Südostschweiz

Startseite Panorama Rückrufaktion Aktuelle Rückrufe bei Migros, Lidl, Aldi und mehr Panorama Aktuelle Rückrufe bei Migros, Lidl, Aldi und mehr Migros, Lidl, Aldi und weitere Händler rufen derzeit verschiedene Produkte zurück. Welche Artikel ein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko darstellen und was Kundinnen und Kunden jetzt wissen müssen. David Hahn 20.10.2026, 11:38 Uhr Südostschweiz bei Google bevorzugen Nicht ausreichend erhitztes Poulet, mögliche Fremdkörper in Lebensmitteln und ein Haartrockner mit Brandgefahr: In der Schweiz laufen aktuell mehrere Produktrückrufe. Neben Migros, Lidl und Aldi sind auch Produkte von Kägi, Rossmann und weiteren Anbietern betroffen. Konsumentinnen und Konsumenten sollten deshalb prüfen, ob sie eines der zurückgerufenen Produkte gekauft haben. Hier gibt es eine Übersicht der aktuellen Rückrufe seit Anfang Oktober. Rückruf bei Migros: Salate und Bowls betroffen Passend zum Beitrag: Dringender Rückruf bei Migros 16.10.2026

Migros hat am 15. Oktober 2026 vier Fertiggerichte mit Poulet zurückgerufen. In den Produkten könnten rohe Pouletanteile enthalten sein. Weil ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Detailhändler den Verkauf der betroffenen Chargen gestoppt.

Zu den zurückgerufenen Artikeln gehört der «Migros Daily Salat Caesar mit Pouletbrust & Grana Padano». Betroffen sind die Verbrauchsdaten vom 15. bis 17. Oktober 2026. Der Salat wurde in den Genossenschaften Aare, Luzern, Neuenburg-Freiburg, Waadt, Wallis und Tessin verkauft. In den übrigen Genossenschaften ist das Produkt nicht vom Rückruf betroffen.

In der Migros-Gastronomie der Genossenschaft Ostschweiz betrifft der Rückruf drei weitere Gerichte: «Rice Bowl Chicken Teriyaki», «Thai Bowl Curry-Kokos» und «Ramen Bowl Chicken». Für alle drei gilt das Verbrauchsdatum vom 15. Oktober. Bei der Rice Bowl Chicken Teriyaki sind zusätzlich die Daten vom 16. bis 19. Oktober 2026 betroffen.

Vom Verzehr der genannten Produkte rät Migros ab. In Einzelfällen können Beschwerden wie Fieber, Durchfall oder Bauchschmerzen auftreten. Wer nach dem Konsum entsprechende Symptome bemerkt, sollte ärztlichen Rat einholen.

Bereits gekaufte Artikel können im jeweiligen Verkaufsgebiet zurückgegeben werden. Migros erstattet den Verkaufspreis. Weitere Auskünfte erteilt die M-Infoline unter 0800 84 08 48.

ALDI: Rückruf von Haartrockner

Passend zum Beitrag: Aktueller Rückruf bei ALDI 08.10.2026

Bei Aldi Suisse wird aktuell der «Ambiano Fashion Blow Haartrockner» mit der Artikelnummer 645975 zurückgerufen. Grund dafür ist eine mögliche Beschädigung des Netzkabels, die zu einem Stromschlag oder Brand führen kann. Der Rückruf erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten ALDI Sourcing Asia Ltd. Das Gerät war ab dem 15. September 2025 für 14.99 Franken in sämtlichen Filialen von ALDI SUISSE erhältlich. Der Rückruf betrifft Produkte mit folgenden EAN-Nummern:

4061462135774

4061462135798

4061462135811

Kunden, die eines der betroffenen Geräte besitzen, sollen es nicht mehr benutzen. Sie können den Haartrockner in jeder ALDI SUISSE-Filiale zurückgeben und erhalten den vollständigen Kaufpreis erstattet. Ein Kaufbeleg ist dafür nicht nötig. Bei Fragen steht der Kundendienst von ALDI SUISSE unter customer@service.aldi-suisse.ch zur Verfügung.

Rückruf bei Rossmann: Dieser Proteinriegel ist betroffen

Der Sporternährungshersteller ESN ruft eine Charge des Proteinriegels «Designer Protein Bar Dark Chocolate Salted Almond» zurück. In einzelnen Riegeln wurden harte, transparente Kunststoffstücke entdeckt, die ungefähr so gross sind wie die enthaltenen Mandelstückchen. Am 15. Oktober 2026 wurde der Rückruf auch über Rossmann für die Schweiz bekannt gegeben.

Der Rückruf betrifft den 45-Gramm-Riegel mit der Chargennummer L3226505-11 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. April 2027. Laut Hersteller wurde die betroffene Ware zwischen 12.15 und 15.15 Uhr produziert. Die Angaben sind auf der Rückseite der Verpackung im unteren Bereich des Etiketts zu finden. Die EAN lautet 4250519680279. Andere Chargen des Produkts sowie weitere Artikel der Marke ESN sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht betroffen.

Wer einen Riegel mit der entsprechenden Kennzeichnung gekauft hat, sollte ihn nicht mehr essen oder weitergeben. Bereits erworbene Produkte können bei Rossmann auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet. Für Rückfragen steht der ESN-Kundenservice unter service@esn.com zur Verfügung. Alternativ können sich Kundinnen und Kunden auch an den Rossmann-Kundenservice wenden.

Kellermann: Diese Poulet-Salate und Bowls sind vom Rückruf betroffen

Die Kellermann.ch AG mit Sitz in Ellikon an der Thur hat am 16. Oktober 2026 einen vorsorglichen Rückruf verschiedener Fertigsalate und Bowls mit Poulet bekannt gegeben. Die betroffenen Produkte wurden bei mehreren Detailhändlern verkauft. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einzelnen Pouletstücken eine leicht rosafarbene Färbung festgestellt. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Fleisch während der Herstellung nicht ausreichend erhitzt wurde. Wer eines der aufgeführten Produkte besitzt und darin leicht rosa gefärbtes Poulet entdeckt, sollte dieses nicht essen. Personen, die möglicherweise unzureichend gegartes Poulet bereits konsumiert haben und anschliessend gesundheitliche Beschwerden entwickeln, sollten ärztlichen Rat einholen.

Insgesamt umfasst der Rückruf 13 Produkteinträge. Dazu gehören verschiedene Varianten von Caesar-Salaten, Ramen Bowls sowie weitere Fertiggerichte mit Poulet. Betroffen sind folgende Produkte:

Ramen Bowl Chicken, 240 g (EAN: 7630022164829)

Thai Bowl Curry-Kokos, 210 g (EAN: 7630022164867)

Ramen Bowl Chicken, 240 g (EAN: 7611546038698)

Salatbowl Caesar Classic, 230 g (EAN: 7630022159733)

Caesar Salad Bowl, 290 g (EAN: 7630022166205)

Poke Bowl Chicken & Grain, 380 g (EAN: 7611546034720)

Salad Caesar Chicken, 200 g (EAN: 7611546036069)

Caesar Salad Bowl ohne Besteck, 340 g (EAN: 7630022163464)

Caesar Salad Bowl, 340 g (EAN: 7630022164522)

Shaker Caesar, 205 g (EAN: 7611546024615)

Salad Mexican Chicken, 250 g (EAN: 7611546036137)

Ramen Bowl Chicken, 240 g (EAN: 7630373416295)

Rice Bowl Chicken Teriyaki, 380 g (EAN: 7630022162986)

Die betroffenen Verbrauchsdaten liegen je nach Artikel zwischen dem 15. und 20. Oktober 2026. Nicht jedes Produkt ist von sämtlichen Daten innerhalb dieses Zeitraums betroffen. Die genauen Angaben und Bilder finden sich hier in der Rückrufmitteilung des Herstellers.

Rückrufaktion: Kägi Butterbiscuits

Der Schweizer Guetzli-Hersteller Kägi hat am 2. Oktober 2026 einen vorsorglichen Produktrückruf bekannt gegeben. Betroffen sind verschiedene Packungsgrössen der Kägi Butterbiscuits. Bei diesen besteht das Risiko, dass sich Metallfremdkörper in den Guetzli befinden. Kundinnen und Kunden werden deshalb aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht mehr zu konsumieren.

Der Rückruf umfasst mehrere Varianten der Kägi Butterbiscuits. Entscheidend sind neben der Packungsgrösse auch der Chargencode und das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Folgende Produkte sind betroffen:

Kägi Butterbiscuits 200 g: Chargencode KHR, MHD 28.08.2027

Chargencode KHR, MHD 28.08.2027 Kägi Butterbiscuits 200 g: Chargencode KHQ, MHD 28.08.2027

Chargencode KHQ, MHD 28.08.2027 Kägi Butterbiscuits 2 × 200 g: Chargencode KHR, MHD 28.08.2027

Chargencode KHR, MHD 28.08.2027 Kägi Butterbiscuits 3 × 200 g: Chargencodes KHR und KHQ, MHD 28.08.2027

Chargencodes KHR und KHQ, MHD 28.08.2027 Kägi Butterbiscuits mini 1650 g: MHD 28.08.2027 oder 28.09.2027, ohne angegebenen Chargencode

Andere Kägi-Produkte sowie Butterbiscuits mit abweichenden Chargencodes oder Mindesthaltbarkeitsdaten sind laut Hersteller nicht von der Rückrufaktion betroffen.

Wer eine der betroffenen Packungen gekauft hat, sollte die Kekse nicht mehr essen. Die betroffenen Butterbiscuits können im Handel zurückgegeben werden. Käuferinnen und Käufer erhalten dabei den Verkaufspreis zurückerstattet. Für weitere Auskünfte zum Produktrückruf steht der Hersteller unter der E-Mail-Adresse info@kaegi.com zur Verfügung.

Rückrufaktion bei Lidl betrifft zwölf Filialen

Passend zum Beitrag: Aktueller Rückruf bei Lidl 12.10.2026

Lidl Schweiz ruft die Fertiggerichte «Soupe de Chalet» und «Macaronis de Chalet» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25. Oktober 2026 zurück. Wie der Detailhändler am 9. Oktober mitteilte, wurde die vorgeschriebene Kühltemperatur teilweise überschritten. Dadurch könnten die Lebensmittel vorzeitig verderben.

Die beiden Gerichte wurden an den Standorten Payerne, Noville, Spiez, Bulle, Reconvillier, Martigny, Gwatt, Genf, Bützberg, Matran, Aigle und Romont verkauft. Lidl rät dringend davon ab, die betroffenen Produkte zu essen. Andere Artikel aus dem Sortiment sind vom Rückruf nicht betroffen.

Kundinnen und Kunden können die zurückgerufenen Lebensmittel in jeder Lidl-Filiale in der Schweiz zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet, auch wenn kein Kassenbon mehr vorhanden ist. Für weitere Informationen steht die Kundenhotline unter +41 71 588 05 10 zur Verfügung.

E. coli: Rindfleisch-Tatar wird zurückgerufen

Passend zum Beitrag: Aktueller Rückruf von Fleischprodukt 10.10.2026

Die Rapelli Orior Food AG ruft das Rindfleisch-Tatar «RAP Tartare Manzo» zurück. Wie das Unternehmen am 6. Oktober 2026 mitteilte, wurden in dem Produkt Escherichia coli (E. coli) nachgewiesen. Der Rückruf betrifft die 1400-Gramm-Packung mit 20 Portionen à 70 Gramm. Die betroffene Ware trägt die Chargennummer L000789133 und das Mindesthaltbarkeitsdatum 17. September 2027. Weitere Chargen werden in der Mitteilung des Unternehmens nicht genannt.

Wer das betroffene Tatar gekauft hat, soll es nicht konsumieren, sondern in die jeweilige Verkaufsstelle zurückbringen. Dort wird der Kaufpreis erstattet.

Botulismus-Verdacht bei Fleischprodukt

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat über die App «RecallSwiss» einen Produktrückruf für eine Schweinshaxen-Terrine des Herstellers Eddy Gaspoz – Le Grand'Joie veröffentlicht. Das betroffene Fleischprodukt wurde am 3. September 2026 hergestellt und in 360-Gramm-Gläser abgefüllt. Das Haltbarkeitsdatum ist der 2. Juni 2027. Verkauft wurde die Terrine auf den Märkten in Martigny und Siders sowie in bestimmten Metzgereien. Die betroffenen Chargen wurden inzwischen aus dem Handel genommen. Wer ein solches Glas besitzt, soll es weder öffnen noch den Inhalt essen. Der Kanton Wallis fordert dazu auf, das Produkt zu entsorgen. Das Produkt steht im Verdacht, Botulismus ausgelöst zu haben.

Laut einer Medienmitteilung des Kantons Waadt vom 7. Oktober wurden insgesamt 20 Gläser produziert. Zwölf davon waren gemäss den damals vorliegenden Angaben bereits zurückgegeben oder konsumiert worden. Für drei weitere verkaufte Gläser war ein Rückruf bei den Kunden vorgesehen.

Süssigkeit: Produktrückruf bei Action