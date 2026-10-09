Der Schweizer Guetzli-Hersteller Kägi hat am 2. Oktober 2026 einen vorsorglichen Produktrückruf bekannt gegeben. Betroffen sind verschiedene Packungsgrössen der Kägi Butterbiscuits. Bei diesen besteht das Risiko, dass sich Metallfremdkörper in den Guetzli befinden. Kundinnen und Kunden werden deshalb aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht mehr zu konsumieren.
Diese Kägi Butterbiscuits sind vom Rückruf betroffen
Der Rückruf umfasst mehrere Varianten der Kägi Butterbiscuits. Entscheidend sind neben der Packungsgrösse auch der Chargencode und das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Folgende Produkte sind betroffen:
Kägi Butterbiscuits mini 1650 g: MHD 28.08.2027 oder 28.09.2027, ohne angegebenen Chargencode
Andere Kägi-Produkte sowie Butterbiscuits mit abweichenden Chargencodes oder Mindesthaltbarkeitsdaten sind laut Hersteller nicht von der Rückrufaktion betroffen.
Was Kundinnen und Kunden jetzt tun sollten
Wer eine der betroffenen Packungen gekauft hat, sollte die Guetzli nicht mehr essen. Hintergrund des Rückrufs ist die Möglichkeit, dass die Produkte Metallfremdkörper enthalten. Die betroffenen Butterbiscuits können im Handel zurückgegeben werden. Käuferinnen und Käufer erhalten dabei den Verkaufspreis zurückerstattet. Für weitere Auskünfte zum Produktrückruf steht der Hersteller unter der E-Mail-Adresse info@kaegi.com zur Verfügung.