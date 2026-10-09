Panorama

Wegen möglicher Metallteile werden aktuell Kekse zurückgerufen. Was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt wissen?

Der Schweizer Guetzli-Hersteller Kägi hat am 2. Oktober 2026 einen vorsorglichen Produktrückruf bekannt gegeben. Betroffen sind verschiedene Packungsgrössen der Kägi Butterbiscuits. Bei diesen besteht das Risiko, dass sich Metallfremdkörper in den Guetzli befinden. Kundinnen und Kunden werden deshalb aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht mehr zu konsumieren.

Diese Kägi Butterbiscuits sind vom Rückruf betroffen

Kägi nimmt mehrere Butterbiscuits-Produkte vorsorglich aus dem Verkehr. Grund ist das Risiko einer Verunreinigung mit Metallteilen. RecallSwiss

Der Rückruf umfasst mehrere Varianten der Kägi Butterbiscuits. Entscheidend sind neben der Packungsgrösse auch der Chargencode und das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Folgende Produkte sind betroffen: