Panorama

Migros hat einen vorsorglichen Warenrückruf gestartet. Kundinnen und Kunden sollten prüfen, ob sie betroffene Produkte gekauft haben.

Migros hat am 15. Oktober 2026 vier Fertiggerichte mit Poulet zurückgerufen. In den Produkten könnten rohe Pouletanteile enthalten sein. Weil ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Detailhändler den Verkauf der betroffenen Chargen gestoppt.

Rückruf bei Migros: Diese Produkte betroffen

Zu den zurückgerufenen Artikeln gehört der «Migros Daily Salat Caesar mit Pouletbrust & Grana Padano». Betroffen sind die Verbrauchsdaten vom 15. bis 17. Oktober 2026. Der Salat wurde in den Genossenschaften Aare, Luzern, Neuenburg-Freiburg, Waadt, Wallis und Tessin verkauft. In den übrigen Genossenschaften ist das Produkt nicht vom Rückruf betroffen.

In der Migros-Gastronomie der Genossenschaft Ostschweiz betrifft der Rückruf drei weitere Gerichte: «Rice Bowl Chicken Teriyaki», «Thai Bowl Curry-Kokos» und «Ramen Bowl Chicken». Für alle drei gilt das Verbrauchsdatum vom 15. Oktober. Bei der Rice Bowl Chicken Teriyaki sind zusätzlich die Daten vom 16. bis 19. Oktober 2026 betroffen.

Bei diesen Symptomen sollten Betroffene zum Arzt

Vom Verzehr der genannten Produkte rät Migros ab. In Einzelfällen können Beschwerden wie Fieber, Durchfall oder Bauchschmerzen auftreten. Wer nach dem Konsum entsprechende Symptome bemerkt, sollte ärztlichen Rat einholen.

Rückrufaktion: Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?

Bereits gekaufte Artikel können im jeweiligen Verkaufsgebiet zurückgegeben werden. Migros erstattet den Verkaufspreis. Weitere Auskünfte erteilt die M-Infoline unter .