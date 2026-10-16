Panorama

Wegen möglicher Verletzungsgefahr wird derzeit ein Lebensmittel zurückgerufen. Konsumentinnen und Konsumenten sollten auch in der Schweiz prüfen, ob sie das betroffene Produkt gekauft haben.

Der Sporternährungshersteller ESN ruft eine Charge des Proteinriegels «Designer Protein Bar Dark Chocolate Salted Almond» zurück. In einzelnen Riegeln wurden harte, transparente Kunststoffstücke entdeckt, die ungefähr so gross sind wie die enthaltenen Mandelstückchen. Am 15. Oktober 2026 wurde der Rückruf auch über Rossmann für die Schweiz bekannt gegeben.

Rückruf bei Rossmann: Dieser Proteinriegel ist betroffen

Der Rückruf betrifft den 45-Gramm-Riegel mit der Chargennummer L3226505-11 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. April 2027. Laut Hersteller wurde die betroffene Ware zwischen 12.15 und 15.15 Uhr produziert. Die Angaben sind auf der Rückseite der Verpackung im unteren Bereich des Etiketts zu finden. Die EAN lautet 4250519680279. Andere Chargen des Produkts sowie weitere Artikel der Marke ESN sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht betroffen.

Kunststoffteile können Verletzungen verursachen

Wie die Fremdkörper in die Riegel gelangten, ist bislang unklar. ESN hält eine Verunreinigung während der Produktion für unwahrscheinlich, schliesst einen Eintrag über die Lieferkette jedoch nicht aus.

Beim Verschlucken der Kunststoffstücke können Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt der Herstellerinformation vom 13. Oktober waren keine entsprechenden Vorfälle bekannt. Da sich die betroffenen Riegel nicht zuverlässig eingrenzen lassen, wurden vorsorglich Warenbestände gesperrt und die betroffene Charge aus dem genannten Herstellungszeitraum zurückgerufen.