Aktueller Rückruf bei Lidl
Lidl Schweiz ruft die Fertiggerichte «Soupe de Chalet» und «Macaronis de Chalet» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25. Oktober 2026 zurück. Wie der Detailhändler am 9. Oktober mitteilte, wurde die vorgeschriebene Kühltemperatur teilweise überschritten. Dadurch könnten die Lebensmittel vorzeitig verderben.
Rückrufaktion bei Lidl betrifft zwölf Filialen
Die beiden Gerichte wurden an den Standorten Payerne, Noville, Spiez, Bulle, Reconvillier, Martigny, Gwatt, Genf, Bützberg, Matran, Aigle und Romont verkauft. Lidl rät dringend davon ab, die betroffenen Produkte zu essen. Andere Artikel aus dem Sortiment sind vom Rückruf nicht betroffen.