Panorama

Lidl Schweiz hat einen Rückruf von zwei Produkten wegen Problemen bei der Kühlung gestartet. Kundinnen und Kunden werden davor gewarnt, die betroffenen Lebensmittel zu verzehren.

Lidl Schweiz ruft die Fertiggerichte «Soupe de Chalet» und «Macaronis de Chalet» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25. Oktober 2026 zurück. Wie der Detailhändler am 9. Oktober mitteilte, wurde die vorgeschriebene Kühltemperatur teilweise überschritten. Dadurch könnten die Lebensmittel vorzeitig verderben.

Rückrufaktion bei Lidl betrifft zwölf Filialen

Die beiden Gerichte wurden an den Standorten Payerne, Noville, Spiez, Bulle, Reconvillier, Martigny, Gwatt, Genf, Bützberg, Matran, Aigle und Romont verkauft. Lidl rät dringend davon ab, die betroffenen Produkte zu essen. Andere Artikel aus dem Sortiment sind vom Rückruf nicht betroffen.

Lidl Schweiz ruft diese zwei Fertiggerichte zurück, weil die erforderliche Kühltemperatur teilweise überschritten wurde. RecallSwiss

Rückruf: Was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher wissen?