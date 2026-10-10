Panorama

Wegen des Nachweises von E. coli wird ein Fleischprodukt zurückgerufen. Käuferinnen und Käufer werden aufgefordert, die betroffene Ware nicht mehr zu essen.

Die Rapelli Orior Food AG ruft das Rindfleisch-Tatar «RAP Tartare Manzo» zurück. Wie das Unternehmen am 6. Oktober 2026 mitteilte, wurden in dem Produkt Escherichia coli (E. coli) nachgewiesen. Betroffen ist eine bestimmte Charge.

Diese Charge ist vom Rückruf betroffen

Der Rückruf betrifft die 1400-Gramm-Packung mit 20 Portionen à 70 Gramm. Die betroffene Ware trägt die Chargennummer L000789133 und das Mindesthaltbarkeitsdatum 17. September 2027. Weitere Chargen werden in der Mitteilung des Unternehmens nicht genannt.

Rapelli ruft das Rindfleisch-Tatar «RAP Tartare Manzo» der Charge L000789133 wegen des Nachweises von E. coli zurück. RecallSwiss

Kaufpreis wird zurückerstattet

Wer das betroffene Tatar gekauft hat, soll es nicht konsumieren, sondern in die jeweilige Verkaufsstelle zurückbringen. Dort wird der Kaufpreis erstattet.